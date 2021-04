Bianca komt helemaal tot rust in haar tuin

De nog relatief jonge tuin gaat nu zijn derde lente in. In het eerste jaar is er hard gewerkt om de basis goed te krijgen. Daarbij kreeg Bianca een beetje professionele hulp, maar veel deed ze toch echt zelf.



,,Ik heb veel naar andere tuinen gekeken, onder meer kasteeltuinen. Ik hou van Engelse landschapstuinen. Dat heb ik hier ook geprobeerd te creëren. Met borders vol bloemen in verschillende kleuren, en een aantal klassieke elementen. Een beetje parkachtig. In de tuin zit het nodige diepteverschil, dat brengt er leven in.”