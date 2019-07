Biertje niet opgedronken? Gebruik het als schoonmaakmiddel

Benodigheden:

Wat moet je doen?

Extra trip

Marja: ,,Heb je last van slakken in huis? Doe wat bier in een laag plastic bakje waar ze in kunnen kruipen. Zet het bakje ’s avonds op de plek waar de slakken zitten, want ze zijn vooral in de nacht actief. Die slak zal denken ‘Hé, maar dat is lekker! Een zwembad vol met bier voor mij.’ Hij zuipt zich lekker dronken en dan, ja het is zielig maar waar, gaat hij naar de slakkenhemel. Maar zeg nou zelf, dat is toch zaliger dan hem vertrappen of zout op een slak strooien?’