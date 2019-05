Binnenkijken: deze vierkante villa is toonbeeld van elegantie

INTERVIEW Van het gas af? ‘Doe bewoners aanbod dat ze niet kunnen weigeren’

10 mei Alle Nederlandse huizen moeten over dertig jaar van het gas zijn afgekoppeld. Gemeenten hebben de regie in dat megaproject gekregen. Jan van der Meer loopt al jaren voor de troepen uit met verduurzaming van huizen als wethouder in Nijmegen, daarna als warmteregisseur in de Metropoolregio Amsterdam en nu is hij namens GroenLinks wethouder in de stad die prat gaat op z’n innovatieve vermogen: Eindhoven. ,,We moeten inwoners gewoon een aanbod doen dat ze niet kunnen weigeren.”