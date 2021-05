Blijdschap om aankoop appartement in Scheveningen slaat om in paniek: geen recht op een parkeervergunning

Kopers verbijs­terd: contracten getekend, maar tóch grijpen ze naast droomwo­ning in hartje Rotterdam

7 mei Je droomwoning op de ideale plek kopen en er tóch naast grijpen. Het overkomt Barbara (42) uit Rotterdam die vorig jaar juli samen met haar man een luxe, nieuw appartement voor ruim 7 ton kocht. Ze verheugde zich erop binnenkort in hartje centrum te wonen, maar negen maanden later is het stel - en de kopers van de 113 andere woningen - een illusie armer. Doordat de bouw maar niet kan beginnen, is het koopcontract niet meer geldig en de ontwikkelaar weigert het te verlengen.