Bob (53) wil nog geen warmtepomp: 'Het leek wel een machinekamer van een schip’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Bob Jansen (53) uit Swifterbant, Flevoland.

Hoe woon je?

,,Wij wonen in een rustig dorp in Flevoland. Ik woon samen met mijn vrouw en twee volwassen zoons in een tussenwoning uit 1975. De woningbouwvereniging heeft het huis in 2019 volledig gemoderniseerd. Dat waren voor ons drie ingrijpende maanden, maar ze hebben het goed aangepakt. Zo hebben ze de vloer (foam in de kruipruimte), het dak (isolatieplaten en nieuwe dakpannen) en de gevel (isolatieplaten en nieuwe buitenmuur opgemetseld) extra geïsoleerd. Ook hebben we nu overal nieuwe kozijnen en HR++-glas. Super fijn, eerst tochtte het flink en gingen de kaarsjes zowat uit van de lucht. Nu moeten we de ventilatieroosters openzetten voor frisse lucht.

Ons huis heeft 120 vierkante meter woonoppervlak, exclusief de zolderverdieping. Daar vroor het eerst in de winter bijna net zo hard als buiten en nu kan mijn zoon daar slapen. Dat is meteen ook de reden dat wij nog geen (hybride) warmtepomp hebben. Ik ben er een groot voorstander van, maar toen ik me er destijds in ben gaan verdiepen leek het wel een grote scheepsmotor. Alsof die zolderkamer een machinekamer van een schip zou worden. Dat zagen we niet zitten. Bovendien blijf je bij een hybride warmtepomp nog steeds afhankelijk van gas. Wij wachten dus nog even.

Wel hebben we sinds 2019 twaalf (kleinere) zonnepanelen op ons dak liggen. Die huren we van de woningbouwvereniging. Op iedere verdieping, ook de zolder, staat een elektrische ventilatorkachel die we gebruiken om te verwarmen. Koken doen we voornamelijk op inductie en met een crockpot en slowcooker. Incidenteel gebruiken wij nog het gasfornuis.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb een driejarig contract bij Vattenfall. Daar betalen we 125 euro per maand. En voor mijn energiekosten moet je daar 26 euro bij optellen voor de huur van de zonnepanelen. Ons verbruik over het afgelopen jaar was 4113 kWh en we leverden 1945 kWh terug. Het gasverbruik was 714 kuub. Ik verwacht dat we dit jaar zo’n 750 euro gaan terugkrijgen. Helaas loopt mijn contract wel in september af. We betalen inderdaad maandelijks veel te veel, maar dat zie ik als een leuke spaarpot die we in januari kunnen gebruiken als bijdrage voor een vakantie naar de zon.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik ben wel degene die probeert op te letten wanneer onze wasmachine aangaat. Nu zou mijn opgewekte energie gesaldeerd moeten worden, maar door wat ik in het nieuws las, neem ik maar gewoon het zekere voor het onzekere en zet ik de wasmachine niet voor 10.00 uur in de ochtend aan. Met twee werkende zoons staat die wasmachine hier iedere dag zeker een of twee keer aan. In de winter gebruiken we de droger, maar van het voorjaar tot het najaar wappert de was gewoon lekker aan de lijn.

Ook wordt er gewoon dagelijks door iedereen gedoucht en staat de vaatwasser iedere dag wel aan. Op warme dagen zetten we onze mobiele airco voor twee of drie uur aan in de avond, zodat het lekker koel is in de slaapkamer. We hebben ook nog twee aquariums, maar dat zijn niet zulke stroomslurpers hoor. Het pompje en de ledverlichting verbruiken ongeveer 10 watt per uur. En ze hoeven nu niet verwarmd te worden.

Verder let ik niet zo op het stroomverbruik van apparaten. Ook niet als ik een nieuw apparaat koop. We gebruiken gewoon wat we nodig hebben. Zelf ben ik 24/7 thuis, dus ons Senseo-apparaat staat regelmatig aan. Maar dat zal het verbruik niet zijn hè?”

