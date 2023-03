Bouw van Rotterdamse woontoren van de baan: 'Veel te weinig kopers’

Eten we ze op in onze slaap? Dit moet je weten over spinnen in je huis

Voor wie denkt dat spinnen alleen in de herfst in huis te vinden zijn, hebben we slecht nieuws. Huisspinnen duiken tegenwoordig ook opvallend vaak op in maart, wanneer het warmer wordt. De grijze huisspin kan de winter overbruggen en wordt nu weer actiever.