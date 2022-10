Bouwers: met belofte voor 900.000 nieuwe huizen belazert overheid de kluit

vraag 't vtwonen Zo houd je je huis licht tijdens donkere dagen: ‘Het zijn details, maar bij elkaar heeft het groots effect’

Nu de dagen korter worden, moeten we ons tot andere manieren wenden om aan onze portie licht in huis te komen. En dat kan met veel meer dan alleen verlichting, volgens Marianne Luning, stylist bij vtwonen. Licht is namelijk ook een gevoel. Met deze stylingtips breng je licht in huis tijdens donkere dagen.

7 oktober