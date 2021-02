Bouwers ontketenen houten revolutie in woningbouw

Bert Eijer uit Nijmegen wil nooit meer terug naar een traditionele woning, zegt hij resoluut. ,,Het binnenklimaat is fijn, de akoestiek ook. Onze woonkeuken is best een hoge ruimte, maar toch is het geen klankkast. Het huis omhult je op een comfortabele manier, het wordt daardoor snel huiselijk.”