Bouwkundige keuring laten doen: slim, maar weet dat die niet alle problemen ondervangt

Deze vrienden­groep dacht: óf de stad uit óf met zijn allen een huis bouwen

Hier wonen ze betaalbaar, collectief en duurzaam. De Warren is de eerste door bewoners bedachte, ontwikkelde en ontworpen wooncoöperatie die voltooid is in Amsterdam. De gemeente hoopt op meer zelfbouwinitiatieven. Maar makkelijker is het er niet op geworden.