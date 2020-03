Bouwsector stoeit met coronacrisis: ‘RIVM-regels massaal overtreden’

De bouw- en technieksector is voor de Nederlandse economie een essentiële motor. In de nasleep van de financiële crisis in 2008 raakten 200.000 vaklieden werkloos en de gevolgen voor onder andere woningbouw zijn nog steeds zichtbaar. Om te voorkomen dat hetzelfde scenario wordt herhaald, is er geen algemeen bouwverbod van kracht en gaat het kabinet samen met de sector verder met de ‘bouw- en verduurzamingsopgaven voor de toekomst’.

Groepsvervoer verboden

FNV onderhandelt met brancheverenigingen Bouwend Nederland, Techniek Nederland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan een protocol ‘Samen veilig doorwerken’ op de bouwplaats. ,,Maar laat helder zijn: ook zonder protocol is het verplicht om thuis te blijven als je ziek bent”, zegt FNV-bestuurder Hans Crombeen. ,,Ik herken de cultuur waarin wordt gezegd: we zijn geen watjes, we bikkelen gewoon door. RIVM-regels werden massaal overtreden. Maar ik zie deze week wel een kentering. Ook werkgeversorganisaties zijn het met ons eens dat dit soort dingen niet kunnen. Er zijn bijvoorbeeld al bouwbedrijven die groepsvervoer in busjes hebben verboden.”

‘Wordt alleen maar minder’

Stikstof

,,Dat is een absolute opsteker”, reageert Richard Massar namens Bouwend Nederland. ,,Het effect daarvan gaan we echter pas over maanden, zo niet jaren zien. Zo lang duurt het tot een vergunning uitmondt in de start van een bouwproject. Gelukkig zien we in de tussentijd dat onder meer Rijkswaterstaat van plan is om enkele projecten naar voren te halen. Dat is nodig, omdat de coronacrisis de bouwsector absoluut niet ongemoeid laat. We verwachten dat het heftiger gaat worden dan de crisis van 2008. Daarom is het zo van belang dat we door blijven gaan met bouwen, al staat natuurlijk de gezondheid en veiligheid van werknemers in de bouw voorop.”