Budget Energie verlaagt als eerste energieprijzen tot onder het energieplafond

Goedkoper en niet meer afhanke­lijk van de overheid: propaangas niet aan te slepen in buitenge­bie­den

Goedkoper gas in huis én niet meer afhankelijk zijn van de overheid. Steeds meer bedrijven en inwoners van het buitengebied stappen in Oost-Nederland over op een eigen gastank met propaan voor de deur. Voor particulieren in dichtbevolkte woonwijken is het voorlopig nog geen alternatief.

9 januari