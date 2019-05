Buitenkleed verovert Nederlandse tuinen: ‘Zon is grootste vijand’

TuintrendDe woonkamer verplaatst zich naar de tuin, als we de magazines mogen geloven. Met loungesets, salontafels, lampenkappen en de nieuwste accessoire die de markt verovert is het buitenkleed. Voor lome zomeravonden op een ‘gezellig en sfeervol’ terras of balkon. Je moet wel kritisch zijn op het materiaal, waarschuwen kenners.

Ja, het aantal klanten dat vraagt om een buitenkleed groeit, weet tuinarchitect Nancy de Groot. ,,Je hoeft de folders ook maar open te slaan en je ziet waar de inspiratie vandaan komt", zegt ze. ,,Mensen willen binnen naar buiten halen. Dat zie je aan alles: de modellen voor lampen bijvoorbeeld. Er is ook gewoon steeds meer keuze.”

Ontwerper Alexander Bijl is niet onverdeeld enthousiast en laat de aankleding ook meestal aan klanten zelf over. ,,Ik vind natuurlijke producten over het algemeen beter bij een tuin passen. Een loungeset op houten planken of natuursteen bijvoorbeeld. De tuin mag van mij een robuust karakter hebben.”

Tekst gaat door onder foto.

Overkappingen

Wel ziet hij dat klanten de tuin tot laat in de avond als een aantrekkelijke verblijfplaats willen inrichten. ,,Ik ontwerp heel veel overkappingen. Dat is ook iets waar tuinliefhebbers goed over moeten nadenken, want ik kom vaak tuinen tegen waar niet goed is gelet op de zichtlijnen, looplijnen en de stand van de zon. Het is uiteraard belangrijk waar je een terras positioneert om de huiskamersfeer zo aangenaam mogelijk door te trekken.”

De trend laat zich lanceren door de warme zomer van 2018, die goed was voor menig avondje in de buitenlucht. ,,Nu zien mensen het buitenkleed terug in programma's als Eigen Huis & Tuin, of op social media als Pinterest", zegt Cliff Hogendoorn van webwinkel Floorpassion. ,,Ze zien dat je veel meer kunt doen met de tuin dan een traditionele inrichting.”

Kwaliteit

Hogendoorn waarschuwt wel voor de kwaliteit van veel kleden die als buitentapijt worden gebruikt. ,,De zon is de grootste vijand, daarom is UV-werend materiaal belangrijk. Je kunt voor een prikkie een vloerkleed buiten leggen, maar die is na twee jaar misschien al verkleurd.”

Hij adviseert een kleed van polypropyleen (pp), een speciaal soort plastic garen dat slijtvast, kleurvast en vlekbestendig. ,,Het is eigenlijk een soort recyclebaar plastic, maar heeft dankzij de laatste technieken het gevoel en de uitstraling van natuurlijke materialen, zoals wol. Met als belangrijke verschil dat je het zo kunt afspuiten. Dan blijft je buitenkleed dus mooi.”