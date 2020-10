Buren Bas en Marjon willen het tussenschot op het balkon weghalen: ‘Maar dat vindt de makelaar niet leuk’

Wie: Bas de Bois (29) en Marjon van Nugteren (28)

Waar: Eerste Hogeweg, Zeist

Buren sinds: 2.5 jaar

Hoe vaak bij elkaar over de vloer? Bijna dagelijks

Meedoen? Mail naar: buren@ad.nl

Bas over Marjon:

,,Marjons vriend Niels ken ik van vroeger, dertien jaar geleden gingen we naar hetzelfde skatepark. Toen we dit huis kwamen bezichtigen, zag ik hem in het raamkozijn zitten en herkende ik hem.

Ik heb nog nooit eerder zo’n klik gehad met een buur. Het voordeel van Niels is dat we elkaar kennen uit een leeftijd waarop je makkelijk nieuwe contacten maakt. Ik vind het echt heel gezellig om dit nu te hebben. Het ouderwetse: ‘Hallo buur, ik heb een kopje suiker nodig.’ Maar we spelen ook spelletjes samen, eten samen, helpen elkaar met klusjes in huis. Marjon en mijn vriendin kijken samen graag Temptation Island, dat soort programma’s. Het gaat allemaal heel natuurlijk.

We hebben ook een aangrenzend balkon met een kleine afscheiding ertussen, waardoor je elkaar ziet als je buitenstaat. Als het lekker weer is, gaan we vaak bij elkaar zitten. Toen we hier kwamen kijken, dachten we bij het balkon: wat moeten we hier eens tussen zetten? Maar dat hoeft nu dus niet. Nu riepen we juist voor de gein om het tussenschot weg te halen, want daar klimmen we steeds overheen. Maar dat vindt de makelaar waarschijnlijk niet zo leuk.”

Marjon over Bas:

,,We zien elkaar bijna dagelijks. Ons balkon zit aan elkaar vast, dus in het voorjaar, de zomer en herfst zien we elkaar daar. Ik ga ook graag met de buurvrouw om, dan kijken we The Bachelorette, Temptation Island, dat soort programma’s, met een wijntje. Daar hebben we vaste avonden voor.

Het contact ging allemaal heel erg vanzelf. Niels zei al dat Bas aardig was en het klikte meteen. Ik kwam hiervoor uit een studentenhuis, dus ik was het wel gewend om met anderen in een huis te zitten. Ik vind dit een aangename bijkomstigheid. Zeker omdat al mijn vrienden van de studie nu verhuizen, naar overal en nergens. Dan is het leuk om nieuwe vrienden te maken, en dat zijn we nu ook echt.

Voor nu is dit hartstikke gezellig. Al is dit een huurhuis en zou ik ooit nog wel een huis willen kopen. Buren zoals hier gaan we dan natuurlijk nooit meer vinden, maar ik weet zeker dat we elkaar dan nog vaak genoeg blijven zien.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.