Buren vinden zwembad onder grachtenpand slecht idee: 'Bijna-olympische afmetingen nogal megalomaan’

Huizen­markt Nederland in top 5 van sterkste prijsstij­gin­gen in EU

Nederland zit in de top vijf van EU-landen waar de huizenprijzen het sterkst zijn gestegen. In het derde kwartaal van 2021 werden woningen in de Europese Unie gemiddeld iets meer dan 9 procent meer waard dan een jaar eerder, maar in ons land werden ze volgens Europees statistiekbureau Eurostat bijna 17 procent duurder.

14 januari