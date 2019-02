Carola van Vliet denkt aan haar vader als ze de hertenkop ziet

Parels en PrullenWelk item in huis zou jij nooit wegdoen? Die vraag stelt Eigen Huis & Tuin in het wekelijkse item Parels en Prullen, dat ook wordt uitgezonden op de woonsectie van deze site. Vandaag Carola van Vliet: ,,Elke keer als ik het zie hangen, denk ik weer aan mijn vader.”

Carola van Vliet (51) is een echte interieur-junkie. Niet alleen is ze de hele dag bezig met het opdoen van inspiratie, ook is ze een heuse verzamelaar van spullen. Van een houten, brocante kandelaar tot een doorleefd buikkastje. Zolang het maar past binnen een ‘sober interieur’: een landelijke woonstijl waar bruin- en grijstinten domineren. Een term die je volgens Carola zeker niet moet verwarren met ‘somber wonen’. ,,Het straalt juist rust uit en ik vind het heel sereen.”

Leven tussen de prijskaartjes

Zo’n acht jaar geleden besloot ze dan ook van haar hobby haar werk te maken. ,,Mijn zoon Jordy ging op kamers, dus ik dacht: ‘Laat ik een webshop beginnen’.” Dat bleek een schot in de roos te zijn. Nu verkoopt ze via haar webshop haar verzameling aan landelijke meubels en accessoires, die eerst allemaal een plekje in haar eigen interieur krijgen. ,,Mijn huis is mijn showroom. Ik woon tussen de prijskaartjes”, lacht Carola. Het is volgens de goedlachse Moordrechtse een voordeel dat ze de items vanuit huis verkoopt. ,,Als mensen zien hoe het gestyled is, weten ze hoe het óók kan.”

Gedachte aan haar vader

Hoewel dus veel spullen te koop zijn, is er één item dat ze echt nooit weg zou doen. “Als ik het zie, dan denk ik weer aan mijn overleden vader.” Dat terwijl ze het eigenlijk niet zo mooi vindt. “Het verhaal erachter vind ik gewoon zo leuk. Het is echt iets uit mijn jeugd, waar iedereen altijd hard om moest lachen. Dat is iets wat me altijd bij is gebleven. Toen mijn vader in 2011 overleed en de spullen uit mijn ouderlijk huis weggingen, was dat dan ook het enige item dat ik echt wilde hebben.”