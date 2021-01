Charmant Italiaans stadje verkoopt instapklare huizen vanaf 7.500 euro

Als je het idee aanlokkelijk vindt om ergens in Italië een vervallen huis op de kop te tikken voor 1 euro, maar opziet tegen de omvangrijke renovatie, dan heeft één stadje een aanbod dat je misschien helemaal zou kunnen verleiden.

Biccari, in de zuidoostelijke regio Apulië, verkoopt ook vervallen huizen voor 1 euro, maar in tegenstelling tot andere bestemmingen heeft het eveneens instapklare woningen in de aanbieding. De prijzen starten aan 7.500 euro, maar de meeste huizen kosten tussen de 10.000 en 13.000 euro.

Met de actie wil burgemeester Gianfilippo Mignogna voorkomen dat Biccari een spookstad wordt. De plek kent al jaren een leegloop omdat mensen naar elders verhuizen op zoek naar werk. De uittocht heeft zijn tol geëist van het stadje dat in de jaren vijftig een piek bereikte van 5.000 inwoners.

,Nu zijn we amper nog met 2.000", vertelt Mignogna aan CNN. ,,Het is een open wonde, een gestaag fenomeen. De lokale bevolking blijft weggaan en hoewel de meesten in de zomer terugkwamen om de stad te bezoeken, doen ze dat nu niet meer. Veel bewoonbare huizen staan ​​leeg en raken in de vergetelheid.”

,,Op een dag dwaalde ik door het oude centrum en het viel me op hoe zo veel schattige kleine huisjes in perfecte staat jarenlang leeg stonden, weggestopt in stille steegjes, met borden ‘te huur of te koop’ die niemand ziet”, aldus de burgemeester. ,,Ik heb nu de eigenaren erbij betrokken om ze meteen te verkopen.”

Biccari kende een bloeitijd in de middeleeuwen. Van de oude versterkte omwalling blijft niet veel meer over, maar bij de ingang van het stadje staat nog wel een toren waar tentoonstellingen worden gehouden. De plek wordt omgeven door wandelpaden die slingeren over de heuvels met hier en daar een idyllische picknickplaats. Het is een ruig stukje Apulië waar wolven en wilde zwijnen ronddwalen.

“We zijn een waar paradijs, ideaal voor mensen die het kalmer aan wensen te doen”, prijst Mignogna zijn stad aan. “De frisse lucht en de schitterende omgeving vormen een natuurlijke detox, ver weg van de drukte, de chaos en de vervuiling.”

Er zijn ruwweg een dozijn vervallen huizen aan 1 euro beschikbaar en 20 instapklare woningen, maar mogelijk hebben meer dan 100 leegstaande panden in Biccari nieuwe bewoners nodig.

Wie genoegen neemt met een vervallen woning van 1 euro moet een borgsom van 3.000 euro betalen - om dat bedrag na de voltooiing van de werken binnen een termijn van drie jaar terug te krijgen. Maar in tegenstelling tot andere Italiaanse steden die soortgelijke plannen hebben gelanceerd, zal de voltooiingsdeadline worden verlengd als de renovatie goed op gang is gekomen en er een goede reden is voor de vertraging.

Foto’s en plattegronden van de eigendommen zullen binnenkort op de website van het gemeentehuis worden geplaatst, maar geïnteresseerden kunnen contact opnemen met burgemeester Mignogna via sindaco@comune.biccari.fg.it.