Christa en Nico zijn kwaad: woning straks omgeven door parkeerplaatsen en voetbalvelden

mijn tuin Romanti­sche tuin van Hein trekt de aandacht: ‘Ik snap tuinen met tegels niet’

Hein Peterse woont al 35 jaar in de parterre van een fraai herenhuis aan de Ieplaan in Den Haag. Zijn weelderige achtertuin noemt hij ‘groen’ en vooral ‘romantisch’. ,,Mensen praten vaak over het milieu maar hebben hun tuin vol tegels liggen. Dat snap ik niet.”

11 juli