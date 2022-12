Clemens (79) doucht twee keer per week: ‘Ach, als klein jochie zat ik in zo'n teiltje in de keuken’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Clemens van de Kamp (79) uit Roosendaal.

Hoe woon je?

,,Ik woon in een twee-onder-een-kapwoning in Roosendaal. Ik woon er samen met mijn vrouw en we zijn de eerste bewoners van deze woning die in 1997 is gebouwd. Alles is gelijkvloers en we wonen in een fijne buurt. Het is een rustig wijkje zonder doorgaand verkeer.

Het huis is geïsoleerd volgens de normen uit 1997. Zo zijn de vloer, de muren en het dak geïsoleerd. Boven de twee slaapkamers hebben we een plat dak en boven het woongedeelte een schuin dak. Sinds 2011 hebben we acht zonnepanelen en sinds 2019 nog eens acht erbij. Waarom? We wilden met de tijd mee: het is beter voor het milieu en we zouden goedkoper uit zijn. Sommige mensen zeiden: ‘zonde van je geld, je verdient er niets mee’. Nee, maar op de bank ook niet. En nu zie ik dat heel veel mensen ineens zonnepanelen willen en ze heel lang moeten wachten.

Quote Onze droger gebruiken we zelden. Misschien vijf keer per jaar. Verder hangen we de was op in de tuin of op een rekje Clemens van de Kamp

Ik heb ook een split-airco in onze woonkamer van 52 vierkante meter. Misschien overbodig, maar ik kon ‘m goedkoop krijgen. Destijds stond ik er helemaal niet bij stil dat deze airco ook konden verwarmen. Nu wel, daardoor heb ik amper nog gasverbruik.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Mijn vaste contract bij Greenchoice is net afgelopen, nu heb ik een variabel contract. Maar ik betaal nog steeds niets. Mijn termijnbedrag is 0 euro per maand. Vorig jaar was dat iets meer, maar door faillissementen van energiemaatschappijen heb ik het op 0 euro gezet. Ik dacht: anders ben ik mijn geld straks kwijt. En nu krijg ik nog steeds ongeveer 200 euro netto terug. We verbruiken 2421 kWh aan stroom op jaarbasis en wekken 3553 kWh op. Ons gasverbruik ligt nu op 167 kuub.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We zijn scherper gaan opletten. Zo zetten we een keteltje op onze inductieplaat als we warm water nodig hebben om bijvoorbeeld iets schoon te maken. Ook ben ik erachter gekomen dat onze cv-ketel een eco-stand heeft. Daar stond-ie niet op. We zijn dan wel de hele dag thuis, maar de ketel gebruiken we eigenlijk alleen om te kunnen douchen. Ik douche zelf twee keer per week. Weinig? Dat komt vanuit vroeger. Toen heb ik als klein jochie zelfs nog in zo’n klein teiltje in de keuken gezeten. Mijn vrouw doucht wel vaker.”

,,In mijn jeugdjaren sliep ik ook op zolder. Daar kwam de sneeuw nog net niet door de pannen heen. Ik ben geen koukleum. En voor een paar tientjes heb je bij de Lidl een elektrische deken die je twee uurtjes kunt aanzetten als je naar bed gaat. Dat verbruikt niet zo veel.”

,,We halen ook warmte uit de zon. We hebben een grote raampartij waar de zon door komt. In de avond en nacht doen we de rolluiken en screens dicht om de warmte binnen te houden.”

,,Sinds kort zijn we ook aan het oefenen om tijdens de zonuren de wasmachine aan te zetten. Voor als straks de salderingsregeling eraf gaat. Onze droger gebruiken we zelden. Misschien vijf keer per jaar. Verder hangen we de was op in de tuin of op een rekje. Ook zet ik nu de televisie helemaal uit, in plaats van op stand-by. Dat zijn allemaal van die kleine dingen, die samen toch wel een verschil kunnen maken.”

