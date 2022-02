Creatief met karton: maak van oude dozen je eigen bouwmateriaal voor in huis

Als het aan duurzame denkers, knutselaars en creatievelingen ligt, leven we na het Stenen en IJzeren Tijdperk nu in de Kartontijd. Dit alledaagse materiaal biedt verrassende kwaliteiten en veelzijdige toepassingen, want het is superlicht en ijzersterk tegelijk. Maar door onze toenemende online-koopdrift is het karton voor fabrikanten en webshops niet aan te slepen en dreigt er wereldwijd schaarste.