De bakplaat van de oven vies geworden? Zo krijg je ‘m weer blinkend schoon

‘Ik had laatst een bloemkool in de oven met saus eroverheen. Heel lekker, maar de bakplaat is nu vies. En ik krijg ‘m niet meer goed schoon’, vraagt een lezer. ,,Hoe je dit moet doen, heb ik geleerd van m'n moeder”, vertelt Marja. ,,Letterlijk met stank en al.”

Ze heeft het er niet vaak over, maar voor één keer wil ze het televisieprogramma Hoe schoon is jouw huis aanhalen, waarvoor ze met haar moeder op pad ging. ,,We waren op bezoek bij een damesstudentenhuis in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Allemaal chique dames, maar het enige dat onwijs smerig was, was de oven. Alles was aangekoekt, je kon het rooster niet vastpakken, want het bleef aan je vingers plakken. Het was de allersmerigste oven die ik in mijn leven gezien heb. Ik had ‘m het liefst willen weggooien. Maar hij zat ingebouwd.”

Marja: ,,Ik kreeg het Spaans benauwd, hoe gingen we dat schoon krijgen? Maar mijn moeder bleef stoïcijns koel. Die zei: dames, dames, dames. Dit is toch te smerig voor woorden? Dat jullie hier uit durven te eten! We gaan eens even laten zien hoe je dit varkentje moet wassen.”

Quote Als je afwasmid­del zou gebruiken, zie je ineens allemaal luchtbel­len uit de oven komen Marja Middeldorp, schoonmaakexpert

Gebruik ammoniak om de oven schoon te maken

Eerst warm je de oven voor op 180 graden, vertelt Marja. ,,In het midden van de oven zet je een glazen schaal met water. Daaronder - dus bij de plaat die vies is - een schaal met pure ammoniak.” Dat is te koop bij de meeste supermarkten of drogisterijen. ,,En voordat we een moeilijk milieupraatje krijgen: ammoniak is een lichaamseigen stof, het zit ook in urine. Dus ja, een keer ammoniak moet mogen, anders kunnen we ook nooit meer naar de wc.”

,,Dan doe je de oven dicht. Het is de bedoeling dat er stoom van de bak met water afkomt en dat die zich mengt met de pure ammoniak in de oven eronder. Dat laat je een halfuur inwerken terwijl de oven aanstaat. Ga even boodschappen doen, laat de oven z’n werk doen. De oven knalt echt niet uit elkaar. Ik zou wel oppassen dat je niet met je kleine kindertjes in de keuken gaat zitten op dat moment.”

Door de ammoniak en het water, wordt het vet zacht. ,,De bakplaat kun je dan goed schoonmaken, net als de oven.” Soms duurt het wat langer, omdat het vet hardnekkiger is. Dus kijk even goed of het al zacht is na een halfuurtje. Voor het schoonmaken daarna kun je het beste een lapje met lauw water en een paar dikke schijven citroen gebruiken. ,,Citroen ontgeurt en ontvet”, zegt Marja. ,,Als je afwasmiddel zou gebruiken, zie je ineens allemaal luchtbellen uit de oven komen.”

Quote Bij een combinatie­oven heb je geen ammoniak nodig Marja Middeldorp, schoonmaakexpert

De combinatieoven schoonmaken

Maar let op: heb je een combinatieoven? Dan werkt het net ietsje anders, zegt Marja. ,,Zet ‘m op magnetronstand in plaats van 180 graden. Gebruik vervolgens kokend water in eenzelfde brede schaal. En doe daar een paar flinke plakken citroen in en zet hem dan aan. Een kwartiertje zou voldoende moeten zijn. En je hebt geen ammoniak nodig zoals bij een ouderwetse oven.”

En al die ovenreinigers die in de schappen van de supermarkt en drogist staan? ,,Daar ben ik niet bekend mee, omdat dit goed werkt en goedkoop is. En mijn oven wordt nooit zó vies. Dat is ook mijn tip: de volgende keer dat je de bakplaat gebruikt, leg er even aluminiumfolie of bakpapier onder, zodat het niet kan aanbranden.”

