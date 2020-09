De eettafel wordt groter en teddystof verovert de zithoek

hip huisSinds corona brengen mensen (noodgedwongen) meer tijd door in hun eigen huis. Het interieur krijgt daardoor ook meer aandacht. In de serie ‘hip huis’ onderzoekt de redactie Wonen van deze site de laatste trends. Vandaag: de meubels.

Door het vele thuiswerken komen we erachter dat de stoel aan de eettafel toch niet zo geschikt is om de hele dag op te zitten, en dat we misschien ook wel uitgekeken zijn op de bank. Woonwinkel Eijerkamp merkt dat Nederlanders de coronaperiode gebruiken om hun inrichting te restylen. ,,Het geld dat je normaal uitgeeft aan een vakantie wordt nu in het huis geïnvesteerd”, zegt Marloes Peters, creative director bij Eijerkamp.

De woonwinkel merkte dat er in de loop van de coronacrisis meer vraag kwam naar een ander soort meubels. ,,Zowel de verkoop van budgetmeubels als design-items bleef doorlopen nadat we een aantal weken waren gesloten”, zegt Lotte Eijerkamp, die verantwoordelijk is voor inkoop, concept en creatie.

Trends volgens Eijerkamp 1. Teddystof. Want juist nu hebben we behoefte aan zachte, warme stoffen. 2. 3D-stoffen. Waardoor er meer leven en diepte in de stof komt. 3. Bouclé. Veel te zien in de mode en nu ook in het interieur. 4. Keramiek. Onderhoudsvriendelijk. Zelfs hete pannen kun je rechtstreeks op het tafelblad zetten. 5. Fenix. Hierop verdwijnen krassen met een warme wonderspons. Ideaal als je geen vingerafdrukken wil zien.

Flexibiliteit

,,We hebben aan het begin van corona gemerkt dat er meer flexibiliteit nodig was”, zegt Peters. ,,Mensen werken meer thuis, de kinderen zijn meer thuis, er worden meer borrels thuis gehouden. Er is daarom meer vraag naar elementenbanken met comfort. Banken die je dus zelf met verschillende onderdelen voor ieder moment kunt aanpassen. Voorheen zetten mensen de bank vaak tegen de muur, nu verschuift hij steeds meer naar het midden van de kamer als daar ruimte voor is. Waardoor er aan de ene kant tv kan worden gekeken en aan de andere kant bijvoorbeeld een hoekje ontstaat voor de kinderen om te spelen. De bank krijgt meer functies en kan aangepast worden in opstelling.”

Teddystof op stoelen in VT Wonen-stijl. De eethoek groeit en functioneert vaak ook als bureau.

Ook de eettafel krijgt meer aandacht. ,,Die is misschien wel belangrijker dan ooit”, geeft Peters aan. ,,Er is meer vraag naar grotere en verschillende vormen tafels”, vult Eijerkamp aan. ,,Ovale tafels en ook uitschuiftafels, die je groter kunt maken als je bezoek krijgt. Dan moet je wel denken aan 2.60 meter of zelfs 2.80 meter. Veel mensen werken toch vaak aan de eettafel. Zelfs als je boven nog een bureau hebt.”

Bruin het nieuwe zwart

Mede door de invloed van sociale media worden we steeds gevoeliger voor trends. ,,De 60’er van een aantal jaar geleden is niet meer dezelfde als nu”, merkt Eijerkamp. ,,Wij spelen natuurlijk in op trends, maar proberen mensen wel aan het denken te zetten door de randjes op te zoeken. Met bijvoorbeeld rondere banken om de standaard rechte vormen in de Nederlandse woonkamer een beetje te doorbreken. Uiteindelijk moet je toch iets kiezen wat je zelf mooi vindt. Over 5 jaar kan iets wat nu een trend is helemaal weg zijn.”

Het nieuwe industrieel in bruintinten.

,,Bruin wordt het nieuwe zwart”, verwacht Eijerkamp. ,,Het is een vriendelijke en zachte kleur. Het zit ook in de VT Wonen stijlstudio Bohemian, waarbij mensen het gemiste vakantiegevoel in huis halen. Alsof je toch nog een beetje op Ibiza of ergens anders op het strand bent. We werken veel met duurzame materialen. Zoals gerecyclede petflessen. Duurzaam kon eerst suf zijn, maar het is nu mooi en meer de standaard.”

Teddystof, de stoel als knuffel. De winkel heeft ook geprobeerd om de vooral bij mannen populaire industriële stijl wat aantrekkelijker te maken voor vrouwen. ,,Je ziet vaak veel onenigheid tussen mannen en vrouwen, vooral ook in die woonprogramma's op televisie. Mannen houden van dat grove, met hout, metaal en beton. We proberen mannen en vrouwen wat meer tot elkaar te laten komen. We gebruiken nog steeds stoere materialen, maar de vormgeving is iets slanker. Bijvoorbeeld met vergrijsd roze en trendkleur paars erin."

