De huren gaan vandaag omhoog, dit zijn de regels

Onderzoek van Elsevier: het is heerlijk wonen in Oost-Nederland

28 juni Waar is het goed wonen? Die vraag stelt Elsevier Weekblad zich jaarlijks in een omvangrijk onderzoek. Leidend is daarbij wat de gemiddelde Nederlander belangrijk vindt.Toppers in deze regio: Heerde, Voorst, Harderwijk en Urk