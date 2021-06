De kinderkamer is volwassen geworden

De kinderkamer is allang niet meer de themakamer uitgevoerd in één kleur en dessin. Terwijl de kinderkamer vroeger qua creativiteit een beetje achter liep op de rest van het huis, is het nu bij uitstek de ruimte om jouw creativiteit en dat van je kind op los te laten.

Jolien Kadijk helpt met haar website kinderkamerstylist.nl ouders een keuze te maken uit het enorme aanbod kinderkamermerken. Coretty Wierdsma is eigenaar van webshop psikhouvanjou.nl - gespecialiseerd in alles wat met kinderspeelgoed en de kinderkamer te maken heeft. Beiden zagen hoe de kinderkamer de afgelopen tien jaar volwassen werd.

Interieurbladen

,,Kinderkamerinspiratie vond je vroeger eigenlijk alleen in interieurbladen zoals vtwonen”, aldus Coretty Wierdsma. ,,Met de komst van Pinterest en Instagram heeft er een aardverschuiving plaatsgevonden. Ouders én kinderen worden veel meer ‘geïnfluenced’ (beïnvloed door social media, red.) en weten wat ze willen. Een tijdschrift is statisch, op internet kan je binnen twee klikken kopen en nabouwen wat je langs zag komen. Styling is een hyperpersoonlijk ding geworden. Vroeger was een speen een speen. Tegenwoordig heeft de speen een gekleurd ringetje, is hij geschulpt en moet hij bij de outfit van het kindje passen.”

In huishoudens met kinderen slingert er nogal eens wat speelgoed door de woonkamer. Bij vtwonen zie je handige opbergtips.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm © OYOY

Interessant genoeg is de focus van de inrichting van de kinderkamer meer dan ooit op het creëren van een nest komen te liggen. Coretty Wierdsma: ,,Vroeger had alleen een babywiegje een hemeltje, nu heeft ieder kind een hemeltje boven zijn bed. Alles rond het bed vliegt als warme broodjes over de toonbank: hoeslakens, beddengoed, hemeltjes en vloerkleden. Deense merken voeren daarbij de boventoon. Het kleurpalet is veel volwassener geworden: Barbieroze bestaat bijvoorbeeld niet meer, maar wel kleuren die erop geënt zijn zoals roest, perzik of rabarbertinten. Voeg accentkleuren toe door middel van accessoires: klaproosrood wordt een trendkleur, maar je hoeft natuurlijk niet in een volledig rode kamer te gaan zitten.”

Volledig scherm © SLAEP

Jolien Kadijk vindt subtiliteit ook belangrijk. ,,De truc is om in grote lijnen in dezelfde kleurlijn te blijven, zodat de kamer een geheel blijft. Accent- en trendkleuren zoals lila, paars en oranje werken bijvoorbeeld geweldig samen met zandtinten. Zo houd je het optisch rustig. Voeg eventueel een vleugje donkergroen toe om het geheel wat stoerder te maken.”

Meer duurzaamheid

,,In tegenstelling tot tien jaar geleden is de kinderkamer een unieke mix geworden van design- en maatwerk kindermeubels, van vintage tot splinternieuw en alles daartussen”, vervolgt Kadijk. ,,Ook op het gebied van duurzaamheid is er veel gebeurd. Bij de meeste van de webshops die ik toon op onze website wordt er veelal gebruikgemaakt van natuurvriendelijke materialen zoals biologisch katoen, verf op waterbasis, hout met een FSC-keurmerk, et cetera. Accessoires van natuurlijke materialen zoals hout, linnen en webbing zijn sowieso populair, net als stoffen met een luxe uitstraling, zoals fluweel of velvet en stoffen of behang met uitbundige dessins.”

En wat doe je om het geheel toch smaakvol te houden als je kind enorm fan is van een bepaalde film of serie? Jolien Kadijk: ,,Koop lekker dat Cars- of Frozendekbed als je er gelukkig van wordt! Maar ik zou adviseren om geen gordijnen, behang of lampenkap (producten die je niet snel vervangt en die een belangrijk deel van de sfeer bepalen) in die stijl te kopen. Kies dan liever voor een poster, kussen of pyjama. Zo is de kamer, wanneer je kind een nieuwe interesse heeft, in een handomdraai weer veranderd.”

Bekijk hieronder alle video's voor meer wooninspiratie:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.