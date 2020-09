De ledlamp heeft het moderne huis veroverd en ontketent een revolutie in elke kamer

,,Voor veel mensen was led in het begin nog horror”, zegt Hamerslag, die diverse designmerken verkoopt op het gebied van verlichting. ,,De lichtkleur was heel blauw of er kwam te weinig licht af. Als je een gloeilamp dimt, wordt het licht roder. Dat was bij led niet het geval. In Nederland maar ook in de Scandinavische landen om ons heen zijn we erg gehecht aan het warmere licht. Dat komt mede door onze lange donkere dagen, een natter en kouder klimaat. Wij hechten in het algemeen ook meer waarde aan gezelligheid of hygge (in Scandinavië) dan in de zuidelijke landen. We wilden warmer licht ook bij de ledlamp en dat is nu eindelijk mogelijk.”