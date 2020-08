De mafste en meest vrolijke interieurstijl van allemaal: maak je op voor Memphis design

Sla vandaag een gemiddeld woontijdschrift open je ziet hoe jonge ontwerpers die kleurrijke, grafische elementen weer in hun ontwerpen opnemen. Zo hult de Franse kunstenares Camille Walala gebouwen in stippen, strepen, neonkleuren en grafische patronen. Memphis anno 2020 is, net als zijn veertig jaar oude voorganger, een vrolijk en positief tegengeluid.



Of je Memphis design nu omarmt of aanmerkt als verstandshuwelijk, buiten kijf staat dat het een conversation piece is. Je kan ermee losgaan en je muren beschilderen à la Camille, of op Marktplaats of Catawiki jagen op vintage Memphis design. Bijvoorbeeld op een originele Tahiti Lamp. Je mag Memphis design combineren met alles. Zo zie ik voornoemde lamp op Instagram langskomen in moderne interieurs, maar ook in landelijke. En gek genoeg (of eigenlijk niet) lijken ze zich in beide stijlen thuis te voelen.