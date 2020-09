De revolutie van zonnepanelen in Nederland: 'Pas nu gaat het hard’

In 2003 waren er slechts een handvol huizen met zonnepanelen, in 2015 pas 250.000 en nu dus al meer dan 1 miljoen, zo onderzocht Dutch New Energy. Als het aantal coronabesmettingen zo snel stijgt, vinden we het eng, maar een exponentiële groei van het aantal zonnedaken is een welkome ontwikkeling voor de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.