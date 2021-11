‘De tuin is bedoeld om lol aan te beleven, niet voor het voeren van een chemische oorlog’

Soms lijkt het wel of planten liever in bestrating groeien dan in de tuin. En er zijn leukere tuinklusjes te bedenken dan het krabben van voegen. Toch zijn we straks op de voegenkrabber aangewezen als alle onkruidbestrijdingsmiddelen in de tuin verboden zijn en we beseffen dat royaal azijn gieten ook niet goed is voor het bodemleven.