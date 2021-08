De vijf beste klimplanten voor tegen de tuinmuur

Rozen

Klimrozen doen het geweldig tegen een warme muur met minstens zes uur zon. Kies rozen die vaker bloeien: na een eerste golf bloemen in juni en juli, neemt zo’n roos in augustus even rust om er in september weer voluit voor te gaan, vaak tot de eerste vorst. Klimrozen die niet hoger worden dan 2 tot 3 meter, vier tot vijf maanden bloeien én lekker geuren, zijn onder meer de witte Guirlande d’Amour, de roze Awakening, Compassion en Zéphirine Drouhin, de warmgele Barbara Ann en Wollerton Old Hall, de champagnekleurige Penny Lane en Fritz Nobis, en de dieppaarse Laguna en Rosengarten Zweibrücken. Knip in juni en juli telkens de uitgebloeide rozen af, net boven een bladsteel met vijf deelblaadjes. Rozen klimmen niet vanzelf; je moet ze elk jaar in de winter, na de snoei, weer vastbinden aan een klimrek of draadconstructie.