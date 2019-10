De woonboerderij van Jellina Detmar is stoer en stijlvol

Interactieve kaart Ruim een derde van de tuinen bestaat uit tegels: ‘Risico op waterover­last’

11 oktober Tegels in de tuin, een parkeerplek naast het huis of stenen pad naar de voordeur: ruim een derde van het tuinoppervlak in Nederland is ‘versteend’. In 38 gemeenten is zelfs gemiddeld meer dan de helft van de voor- of achtertuinen betegeld of bebouwd. Het riool wordt daardoor overbelast en dieren en planten zien hun leefgebied slinken.