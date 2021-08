Demonstraties aangekondigd tegen woonbeleid: ‘Genoeg is genoeg’

Onenigheid over bouw van bijna 1 miljoen huizen

10 juni Nederland moet tot 2030 zo'n 900.000 woningen bouwen om het woningtekort en daarmee de woningnood op te lossen, stelt demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Er is volgens een onderzoek dat ze liet uitvoeren meer geld nodig voor de bouwplannen. Woningmarktdeskundigen zetten vraagtekens bij de noodzaak van zo veel nieuwe huizen én er is discussie over ‘bouwen in het groen’.