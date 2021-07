Deurklinken hoeven niet alleen maar functioneel te zijn

HIP HUISZou je graag je interieur een nieuwe uitstraling willen geven? Dan kun je wel wat inspiratie gebruiken. In de serie ‘Hip Huis’ daarom elke week de laatste woontrends. Deze week iets dat je vaak vastpakt, maar toch gauw over het hoofd ziet: deurklinken.

Aan deurklinken denk je niet zo snel als je bezig bent met je interieur. Dat erkent ook Arjan Tijmense, eigenaar van webshops De Oude Deurklink en Mooi Deurbeslag. Maar, zegt hij, dat verandert als je ziet welk verschil ze kunnen maken.

,,Wij werken veel samen met makelaars. Zij adviseren hun klanten soms om deurklinken te vervangen voor de verkoop van hun huis. Wat je dan ziet, is dat je je huis daarmee een heel andere uitstraling geeft.’’ Vaak komen dezelfde klanten weer terug als ze intrekken in hun nieuwe woning, vertelt Tijmense. ,,Ze zien het verschil en denken: goh, dat wil ik in mijn volgende huis ook.’’

Ook Ilona Keen van deurklinkenleverancier Intersteel denkt dat mensen de deurklink over het hoofd zien. ,,Vaak wordt er zelfs gedacht dat de deurklink vastzit aan de deur en je ‘m dus niet kunt vervangen. Maar je kunt het prima los van elkaar zien.’’

Trend is matzwart

Volgens Tijmense is er momenteel één trend die er uitspringt: matzwart. Dat combineert goed met andere trends, zoals zwarte kozijnen, glazen deuren en de visgraatvloer. Ook rvs blijft populair. Dat is een veilige keuze, zegt Keen. ,,Maar als je voor een statement wil gaan, kun je juist beter iets anders kiezen dan rvs of zwart. Denk bijvoorbeeld eens aan ton-sur-ton: een witte deurklink op een witte deur. Of juist een aparte kleur, zodat-ie echt in het oog springt.’’

Qua stijl wil je iets dat aansluit bij je woning. Keen: ,,Er is voor elk wat wils. Modern of juist heel klassiek bijvoorbeeld. Het mooiste is als de deurklinken echt een verlengstuk zijn van je interieur.’’

Laagdrempelig

Deurklinken zijn vaak veel goedkoper dan mensen denken, zeggen beiden. Je hebt ze al vanaf 20 euro per paar, voor één deur. Voor een design deurklink kan dat oplopen tot het tienvoudige. Keen: ,,De prijs is afhankelijk van het design en het materiaal. Zo is aluminium het goedkoopst, maar dat ligt ook minder lekker in de hand. Messing is het duurst, maar oogt en voelt dan ook echt wel luxe.’’

Voor de montage heb je volgens Keen geen specialist nodig. Aan de zijkant van je deuren zit een inbusboutje, vertelt ze. Als je die loshaalt, kun je de deurklink gemakkelijk verwijderen. Dan hoef je alleen nog maar de gaatjes voor te boren en de deurklink erop te zetten. ,,Vervolgens boor je ‘m vast en dan zit-ie.’’

Volledig scherm Voor de montage van een deurklink heb je geen specialist nodig. © Mooi Deurbeslag

Het is zo laagdrempelig dat het ook prima kan in een huurhuis, zegt Tijmense. ,,Omdat kopen zo’n drama is, zien we steeds vaker dat mensen hun huurwoning naar eigen wens opknappen. Nieuwe deurklinken zet je er zo in en het maakt je huurhuis veel meer ‘eigen’. Advies is wel om de oude te bewaren voor als je weggaat.

Beginnen met één deur dan maar? Tijmense: ,,Sommige mensen doen dat, ja. Maar vaak zien we dat ze verslaafd raken en al gauw de hele woning onder handen nemen.’’ Dat is ook Keens belangrijkste tip: ,,Het is het mooiste om alles af te werken in één lijn. Je kunt zelfs de ramen en de keuken daarin meenemen. Zo creëer je een geheel.’’

