Deze bomen en struiken kun je het beste in januari al snoeien

Dat het hartje winter is, wil nog niet zeggen dat er geen tuinklusjes op je liggen te wachten. Zo is januari de perfecte maand om je fruitbomen te snoeien! Hovenier Lucas Lens legt uit waarom je daar niet te lang mee moet wachten, en wat het gevaar is als je dat wel doet.

Januari is de perfecte maand om fruitbomen te snoeien. ,,Neem bijvoorbeeld de druif. De sapstromen van een druif staan nu nog stil, maar komen vrij snel in het jaar weer op gang", zegt Lucas Lens. ,,Als je te laat snoeit vergroot je de kans op het doodbloeden van de druif.”

Door te snoeien maak je immers een soort wond, dus het is noodzaak dit te doen als de boom ook weer makkelijk kan herstellen. Het ‘doodbloeden’ betekent niet altijd dat je boom hier meteen dood van gaat, maar hij zal zeker verzwakken door de schade die hij lijdt. Het bloeden is in feite een afweermechanisme van de boom, zodat er geen schimmels of ziektes binnen kunnen komen via de ‘wond’ die je hebt veroorzaakt door het snoeien. Daarnaast zorgt het er ook voor dat het insecten weert. Dit vocht moet je dan ook zeker niet weghalen.

,,Dit geldt overigens ook voor de kiwi, ook daarmee moet je niet te lang wachten.” Volgens Lens kun je dit dan ook het beste doen vóór eind januari.

Fruitsoorten Ook sommige kleinere fruitstruiken zoals bessenstruiken moeten al in januari gesnoeid worden. Wanneer je welke fruitstruik moet snoeien lees je in een overzicht van Tuinadvies. Met in januari onder meer: - Druiven snoeien vóór 1 februari

- Blauwe bes, Amerikaanse bosbes of Blue Berry snoeien vanaf drie jaar regelmatig door het jaar heen

- Rode en witte bessen in januari

Januari is dan wel een goede maand om fruitbomen te snoeien, maar dit gaat alleen op als het niet té koud is. ,,Als het vriest mag je planten niet snoeien of aanplanten. Maar zolang het boven nul is gaat het goed.” Buiten het snoeien om is het ook belangrijk om te onthouden dat je de planten die overwinteren in bijvoorbeeld de schuur wel voldoende water blijven krijgen, aangezien ze de regenbuien natuurlijk mislopen. Blijf ze dus regelmatig bewateren, zodat ze niet uitdrogen.

Meest gemaakte fouten tijdens het snoeien

De meest gemaakte fout is dat het vaak iets te goed zichtbaar is waar er gesnoeid is, omdat de boom of struik z’n natuurlijke vorm is verloren of omdat er happen uit zijn. Maar dat is niet heel gek volgens Lucas. ,,Het vergt best wat kennis per plantensoort en ervaring om te weten hoe je moet snoeien en waar het goed is om te snoeien. Daarnaast is het ook lastig om de plant z’n natuurlijke vorm te laten behouden, zonder dat het al te veel opvalt waar er gesnoeid is.”