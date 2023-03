Deze kapitale villa’s in Oost-Nederland openen morgen de deuren: ‘Stookkosten kunnen flink oplopen’

binnenkijken Matthijs en Dana verlaten hun villa (met zwembad in de tuin): ‘Met pijn in ons hart’

In een villa in Engelse landhuisstijl in Dordrecht wonen Matthijs Broekman (59) en Dana van Bloois (55). De ruimte en de locatie zijn de stokpaardjes van het huis, volgens de twee. Toch gaan ze er weg. Ook wel een beetje jammer, vinden ze.