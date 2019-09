Deze klusjes in de tuin kun je nog doen voor het te laat is

Nu is je allerlaatste kans om struiken of heesters te verplanten, met name de bladhoudende heesters en struiken. Dit kun je het beste nu doen zodat ze nog eventjes goed kunnen aanslaan in het vochtige seizoen, en voordat de echte kou begint. ,,Met verplanten is het verstandig om het nieuwe plantengat te voorzien van goede (aanplant)grond. Daarnaast is het belangrijk om er voor te zorgen dat de plant genoeg ruimte heeft. Maak het gat dus vooral wat groter dan de kluit zelf en vul het op met verse grond", aldus Lens.

Snoeien

Fruitbomen kun je het beste in het voorjaar snoeien, maar er zijn ook enkele bomen die juist in september of begin oktober gesnoeid kunnen worden. ,,Mocht het nodig zijn, dan kun je de notenbomen of de kastanje nu nog snoeien. Dit geldt overigens ook voor de plataan. Het is momenteel namelijk nog warm genoeg om de wonden te dichten. Mocht je deze bomen later in het voorjaar snoeien, dan kan het zijn dat de boom gaat bloeden.”

Ook zaaien en planten hoort er gewoon nog bij. Je kunt prima nog borders aanplanten of bijplanten. ,,Denk hierbij vooral aan voorjaarsbloeiers.”

Gazon aanleggen

,,Het is nu het perfecte moment om je gazon aan te leggen. Daarnaast kan het ook geen kwaad om een verticuteerronde te doen, mocht er veel mos in het gras zitten.” Dit houdt in dat je de viltlaag die in je gras groeit weghaalt. Je verwijdert dus mossen en dode grassen uit je gazon. Dit kun je met hand doen, maar als je een groot gazon hebt kan dit een tijdrovend klusje zijn. Een speciale verticuteerhark of verticuteermachine kan je een hoop tijd schelen én voorkomt rugproblemen.

Zit dit klusje erop, dan is het verstandig om het gazon nog te zaaien en bestrooien met najaarsmest, zodat ook de beschadigde en kale plekken mooi kunnen herstellen.

Niet vergeten: Watercheck

Je gaat er de komende weken waarschijnlijk vanuit dat er een hoop regen gaat vallen, aangezien je dat gewend bent van de herfstmaanden. Maar aangezien het klimaat momenteel erg aan het veranderen is, is het belangrijk toch goed in de gaten te houden of de tuin daadwerkelijk vochtig genoeg is. Dit wordt namelijk nog wel eens vergeten, volgens Lucas Lens. ,,Check de borders regelmatig of ze niet uitdrogen. Is dat wel het geval, dan is het wijs om nog even goed te sproeien.”