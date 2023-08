Deze knollen zijn giftig, maar geven je tuin wel veel kleur

Misschien omdat de herfstregens dit jaar bij ons al in de eerste weken van augustus vielen, stonden de cyclamen in veel tuinen al in de eerste week van deze maand in bloei. Die tuincylamen – de wetenschappelijke naam is Cyclamen hederifolium – kun je op twee manieren kopen: als droge knol die nog niet bloeit omdat hij uit de koelcel komt, en als bloeiende plant in een potje. De droge knol is een stuk goedkoper dan de bloeiende cyclamen in een potje, maar slaat niet altijd even gemakkelijk aan. Reken erop dat een deel van de knollen verdwijnt in plaats van aan de groei gaat. Die knol die in een potje wordt verkocht, slaat meestal wel aan.