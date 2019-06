Deze planten in de tuin helpen C02 af te vangen

Soms is het om moedeloos van te worden: nauwelijks hebben we het nieuws verwerkt dat het aantal insecten dramatisch is afgenomen, of we worden alweer om de oren geslagen met het feit dat de helft van alle dieren met uitsterven wordt bedreigd.

Nu kunnen we de boeren daarvan de schuld geven, of de chemische industrie, maar ons eigen blazoen is ook niet brandschoon. Jarenlang hebben we slakkenkorrels gestrooid en mierenlokdoosjes neergezet. En samen hebben we misschien nog wel meer Roundup gespoten dan alle boeren bij elkaar. Maar goed, terugkijken heeft weinig zin en gedane zaken nemen geen keer.

Onkruidverdelgers weg

Of toch? Zouden wij tuiniers misschien iets kunnen bijdragen aan een betere en gezondere wereld? We kunnen in ieder geval ophouden met het spuiten met onkruidverdelgers en insectenbestrijdingsmiddelen. We kunnen de slak de slak laten en de mol de mol. De wereld draait heus wel door met een hapje uit een blad of een molshoop op het gazon. Waar maken we ons druk over?

En we zouden de beplanting van onze tuinen kunnen aanpassen. Met een flinke bijdrage van het Europees Landbouwfonds verscheen een studie naar het reinigend vermogen van bomen en struiken. Onderzocht werd hoe en hoeveel groen bijdraagt aan het afvangen van fijnstof en de opname van CO2 en andere gassen uit de lucht.

Hier volgt een top 10:

Buddleja davidii (vlinderstruik)

Viburnum opulus (Gelderse roos)

Carpinus betulus (haagbeuk)

Quercus ilex (steeneik)

Viburnum lantana (wollige sneeuwbal)

Rosa rugosa (rimpelroos)

Sorbus aria (meelbes)

Aesculus hippocastanum (paardenkastanje)

Pseudotsuga menziesii (douglasspar)

Acer campestre (veldesdoorn)

Niet alle bomen zijn voor onze tuin geschikt. Een douglasspar is aan de grote kant, en ook de paardenkastanje is meer iets voor een park dan voor een doorsnee tuin. De vlinderstruik hadden we al. Maar met de Gelderse roos en de sneeuwbal kunnen we wel wat. Insecten trekken we er in ieder geval mee, want beide soorten zitten vaak onder de zwarte luis. Waarmee ook de insectenetende vogels zijn geholpen. Ook Rosa rugosa, de rimpelroos, zouden we vaker in de tuin moeten planten. Deze roos heeft prachtig geplooid en gerimpeld blad en blaakt altijd van gezondheid, wat je niet van alle rozen kunt zeggen. Daarnaast kun je van de rozenbottels jam maken en als je geen jam lust hebben de groenlingen aan de bottels ook nog een maaltijd.

Verrassend