Deze villa is de duurste woning van 2022: ‘Welke Nederlander kan een huis van 18 miljoen betalen?’

Wie het afgelopen jaar een huis wilde kopen, moest daarvoor diep in de buidel tasten. Maar niet zo diep als de nieuwe eigenaar van dit ‘ouderwetse kasteel in een modern jasje’. Het optrekje in Bosch en Duin staat namelijk te koop voor een luttele 18 miljoen euro.

Maar voor dat bedrag krijg je heel wat terug. Het huis - zo’n 1900 vierkante meter groot- heeft een eigen zwembad, dat met een druk op de knop verandert in een marmeren dansvloer, een wellness mét achtpersoons bubbelbad en een flinke fitnessruimte.

Voor de filmliefhebber is er een echte bioscoopzaal en de autofan kan met gemak de hele collectie Lamborghini’s, Rolls-Royces en Bugatti’s kwijt in de gigantische garage. Het onmisbare personeel, bijvoorbeeld om de tuin van 3.2 hectare te onderhouden, heeft ook een eigen verblijf.

Maar voor wie is dit Zeister paleis weggelegd en wat zijn de verkoopkansen? We vroegen het aan Hulstkamp-makelaar Mark de Jong.

Wat mag in zo’n kast van een huis niet ontbreken?

,,Privacy is toch echt wel de nummer één hoor. Daarnaast mag het aan niks ontbreken: alles moet over de top. Het energielabel wordt trouwens ook steeds belangrijker.”

Quote Hoge energiekos­ten is voor iedereen weggegooid geld Mark de Jong, Makelaar bij Hulstkamp/ R365/ Christie’s International Real Estate Maakt iemand met een huis van 18 miljoen zich écht zorgen om de energierekening?

,,Oh jazeker! Dat is voor iedereen weggegooid geld, zeker voor zakenlui. Ga maar eens na hoeveel ruimte verwarmd moet worden. Deze woning heeft label A++, door onder andere zonnepanelen, een warmtepomp, vloerkoeling en gloednieuwe isolatie.”

Maar van weinig slaapkamers liggen kopers dus niet wakker?

,,Ik snap wat je bedoelt: de woning heeft een oppervlakte van bijna 2000 vierkante meter en van de 17 kamers zijn er 4 bedoeld om in te slapen. Maar je moet bedenken: alles is veel groter dan normaal.” Dan, lachend: ,,De dressing is groter dan al mijn kamers bij elkaar.”

Is al die ruimte niet een beetje overdreven?

,,Het huis is heel groot, maar voelt niet aan als een soort balzaal. Er zijn veel halve tussenverdiepingen, waardoor het ‘woonbaar’ is. Je hebt niet het idee dat je in een museum rondloopt, wat vaak wel zo is in van die enorme huizen.”

Als het er zo fijn wonen is, waarom hangt er dan een verkoopbord op het raam?

,,De eigenaren hebben een droomhuis in het buitenland gevonden.”

Voor wie is dit kolossale kasteel bedoeld?

,,Vooral voor succesvolle zakenmensen en ondernemers. Ongeveer twintig procent van de kopers komt uit het buitenland: China, Zuid-Afrika, Amerika… Rusland nu even niet, maar ook daar was veel interesse. Deze mensen zijn vaak op zoek naar een basis in Europa, vlakbij Schiphol.”

Bosch en Duin ligt nou niet bepaald naast de Polderbaan

,,Voor ons misschien niet, maar in grotere landen zijn mensen gewend om grotere afstanden af te leggen. Bosch en Duin is dan the garden of Amsterdam.”

Hoe lang staat het huis eigenlijk te koop?

,,Afgelopen mei ging het in de stille verkoop. Sinds ongeveer vier weken staat het op Funda, sociale media, internationale huizensites en kranten als The New York Times.”

Maar dit is niet de eerste poging om de boel te verkopen, toch?

,,Klopt. Het is al eerder op de markt gebracht [in 2016 en 2021, red.], maar niet verkocht. Het is écht niet bijzonder dat zo’n huis meerdere keren te koop staat. Soms duurt het wel vijf jaar tot de juiste koper voorbij komt.”

Dit pand staat dus al zes jaar af en aan in de verkoop…

,,Voor een huis van zes ton zou dat inderdaad lang zijn, maar het is normaal in de duurdere prijsklasse. De markt is kleiner: wie in Nederland is geïnteresseerd in een huis van 18 miljoen én kan het betalen?”

Quote Voor kopers van dit soort miljoenen­hui­zen is het veel minder belangrijk of de woning 20 of 18 miljoen kost Mark de Jong, Makelaar bij Hulstkamp/ R365/ Christie’s International Real Estate

Als het bij een rijtjeshuis zo lang duurt, zou je zeggen: gooi gewoon die prijs omlaag

,,Ja, absoluut. Maar voor kopers van dit soort huizen is het veel minder belangrijk of het 20 of 18 miljoen kost.”

