Deze woonwinkels zijn vanaf dinsdag open (met verschillende regels)

Koop je een bed of bank, dan wil je die het liefst zelf kunnen testen. Zoek je een nieuwe kast, dan is het ook wel zo fijn om te voelen hoe de lades en deuren werken en hoe het donkere hout er met daglicht precies uitziet. Om over persoonlijk advies nog maar te zwijgen.

Het kabinet staat dergelijke bezoekjes aan woonwinkels weer toe. Met de eerdere voorwaarde van twee klanten per verdieping, schoten grote winkels weinig op. Dat maximum wordt voor ruime oppervlaktes nu opgeschroefd naar vijftig bezoekers.

Ikea

Klanten van Ikea kunnen online een slot reserveren van 45 minuten. Per keer worden er maximaal vijftig bezoekers toegelaten. Samen winkelen is niet toegestaan: ook voor kinderen en baby’s wordt daarop geen uitzondering gemaakt. Wie een product wil retourneren, dient dat nog steeds via pakketpost te doen.

Loods 5

Winkelen op afspraak was bij deze interieurwinkel al mogelijk sinds 3 maart. Vanaf dinsdag wordt het maximum aantal bezoekers uitgebreid naar vijftig, met slots van een uur. Een woordvoerder laat weten dat koppels los van elkaar hetzelfde tijdslot kunnen boeken, om zo toch samen een bank of bed uit te kunnen testen. Reserveringen lopen via de website van Loods 5.

Keukenboeren

Ook bij De Mandemakers Groep, bekend van onder andere Mandemakers Keukens, Piet Klerkx en Brugmans Keukens, worden de winkelmogelijkheden vanaf dinsdag uitgebreid. Klanten geven online aan waar ze voor komen, zodat er een bijpassend tijdslot gereserveerd kan worden. Een uur voor een oriëntatierondje, twee tot drie uur voor een advies op maat. Dat laatste wordt overigens ook aan huis gedaan. In tegenstelling tot de regels bij Ikea en Loods 5 geldt één afspraak voor twee personen.

Woonboulevards

De coronaregels rondom winkelen gelden per bedrijf, net als in een overdekt winkelcentrum. Grote woonboulevards zoals Villa Arena en Woonmall Alexandrium, die ieder tientallen winkels hebben, kunnen dus in hun geheel (veel) meer dan vijftig bezoekers tegelijkertijd ontvangen. Het aantal toegestane klanten verschilt per winkel. Kijk op de websites van Villa Arena, Woonmall Alexandrium en andere woonboulevards voor meer informatie, zoals contactgegevens en specifieke regels per bedrijf.

In alle publieke binnenruimtes, dus in alle winkels, is een mondkapje verplicht.

