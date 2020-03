Dit boompje kan als je niet goed snoeit een woudreus worden

Hoe moet je ze noemen, die takjes met groen of grijs blad die worden gebruikt om boeketten wat meer volume te geven? Opvulgroen? Boekettengroen? Ik geloof dat snijgroen de correcte benaming is. Een van de meestgebruikte vullers is dat takje met blauwgrijze blaadjes die als schijfjes aan een spies geregen lijken. Dat zijn de takken van Eucalyptus gunnii Azura.

Je hoeft geen botanicus te zijn om een eucalyptus te herkennen; je moet het blad alleen maar fijn wrijven om de karakteristieke geur van menthol in je neus te krijgen.

Koude winters

Als je van bloemschikken houdt, zou je deze maand eens zo’n eucalyptus kunnen planten. Het boompje is niet moeilijk te vinden; ‘Azura’ is te koop in elk tuincentrum. Deze eucalyptus is volkomen winterhard en heeft al heel wat strenge winters doorstaan, zoals de reeks koude winters rond 2013 die alweer zo ver weg lijken.

Wie geen zin heeft om zijn huis te verlaten kan Eucalyptus gunnii Azura per post laten bezorgen, maar als er één boompje is dat je beter zelf kunt kopen dan is het wel deze Azura.

Eucalyptussen worden namelijk altijd in een pot verkocht, omdat dat gemakkelijk is voor de kweker, maar ook omdat de boompjes lastig aanslaan als ze uit de volle grond komen.

Uit de pot

Volledig scherm Romke van de Kaa. © Joost Hoving Bomen die in een pot worden verhandeld, moeten niet te lang in die pot staan. Doen ze dat wel, dan groeien de wortels in zo’n pot een kurkentrekker in de rondte. Een eucalyptus is een snelle groeier en dat rondgroeien van wortels gebeurt dan ook gauw.



Plant je zo’n boompje met een kurkentrekker, dan plant je eigenlijk een invalide. Want die eucalyptus groeit nooit goed vast, omdat de wortels zich niet voldoende kunnen spreiden.



Hij zal zijn leven lang een steunpaal nodig hebben om bij meer dan windkracht twee overeind te blijven.

Ik heb het steeds over een boompje, maar als je Eucalyptus gunnii Azura niet geregeld snoeit, dan groeit hij uit tot een woudreus. Daarnaast hebben veel eucalyptussen een grappige eigenschap: het blad van een volwassen boom lijkt helemaal niet op dat van een boom in zijn jeugdfase. Dat decoratieve, ronde blad dat je in boeketten ziet is het jeugdblad; het blad van de volwassen boom is sikkelvormig.

Maak dus voortdurend nieuwe boeketten en blijf de boom continu snoeien, waardoor de eucalyptus een sterk vertakte, jeugdige struik blijft. Dat gaat niet ten koste van de boom; een eucalyptus heeft voor hetere vuren gestaan en loopt zelfs na een bosbrand weer uit.

Of een boom winterhard is, heeft te maken met de standplaats. Nu is het koude oosten van ons land eindelijk eens bevoordeeld boven het milde Zeeland of Noord- en Zuid-Holland. Een eucalyptus moet namelijk ‘swinters niet met zijn wortels in het water staan. En dan kun je beter op het zand van Gelderland wonen dan op kleffe klei in het westen.