Dit herenhuis is te groot voor Gé en Nicky: ‘Verborgen juwelen zijn zoveel mogelijk in ere hersteld’

Het inmiddels gescheiden stel kocht het huis in 2004. Ze woonden in een parterre in de nabijgelegen Galileïstraat, maar waren op zoek naar een familiehuis, een typisch Haags herenhuis. ,,Ik fietste destijds door de Ieplaan en zag de makelaar het te-koopbord ophangen”, herinnert Gé zich. ,,Ik ben meteen afgestapt, heb even een praatje gemaakt en een week later mochten we komen kijken. We waren direct verliefd en hebben een bod gedaan.”