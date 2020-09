Dit is de nieuwe kleur van het jaar

hip huisSinds de coronacrisis brengen mensen (noodgedwongen) meer tijd door in hun eigen huis. Het interieur krijgt daardoor ook meer aandacht. In de serie ‘hip huis’ onderzoekt de redactie Wonen van deze site de laatste trends. Vandaag: de nieuwe kleur van het jaar.

De kleur van het jaar 2021 voor in huis heet ‘Brave Ground’ oftewel ‘moedige grond’. Dat heeft het Nederlandse bedrijf AkzoNobel bekendgemaakt. Als een van de grootste verf- en coatingproducenten ter wereld geldt het bedrijf en dus ook de kleur als trendsettend. De kleur heeft een bruine tint.

,,Bruin is volledig terug in de mode en architectuur”, analyseert Heleen van Gent, creatief directeur van het Global Aesthetic Center van AkzoNobel (bekend van het verfmerk Flexa) in een interview met deze site. ,,Het is warm en harmonieus en symboliseert de aarde onder onze voeten.”

Van Gent vertelde vorig jaar uitgebreid over de zoektocht die vooraf gaat aan de bekendmaking van de kleur van het jaar, die straks prominent in alle bouwmarkten te zien is en voor interieurontwerpers een belangrijke inspiratiebron wordt. ,,We vinden het een aardse kleur die groei symboliseert. In de aarde kun je bomen planten, het is een verbindende kleur. Alle andere kleuren worden mooier als je Brave Ground in dienst laat staan van de rest. Dat vinden we passen in deze tijd.”

Volledig scherm Aardse kleuren. © AkzoNobel

Behalve een kleur is de bekendmaking vooral een verhaal over trends in huis, waarbij duiding van wereldwijde ontwikkelingen niet wordt geschuwd. Van Gent filosofeert: ,,De kleur symboliseert de moed die nodig is om verandering te omarmen, om zelfvertrouwen te hebben. We zien dat vrouwen zich op allerlei manieren manifesteren wereldwijd. Greta Thunberg is een inspiratiebron. Zij laat moed zien en vraagt ons dicht bij de natuur te staan en milieubewuster te zijn. Daar staat de kleur ook voor.”

Volledig scherm Expressieve kleuren. © AkzoNobel

Eco-bewustzijn

In de sessies met architecten, interieurontwerpers en trendwatchers werd de naam van Greta Thunberg genoemd, de 17-jarige klimaatactivist uit Zweden die dankzij haar schoolstaking voor het klimaat wereldberoemd werd en als hoofddoel heeft dat de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs worden nageleefd. ,,Het eco-bewustzijn gaat nu echt van start, ook in huishoudens”, reageert Van Gent. ,,We gaan verwarmen met elektrische warmtepompen, zoeken op een natuurlijke manier verkoeling en halen bijvoorbeeld meer planten in huis”, zegt ze. ,,De kleur van het jaar past daar goed bij: kringloopspullen, planten en andere natuurlijke materialen. Maar het combineert ook mooi met de rest van het palet dat we hebben uitgebracht: aarde kleuren, tijdloze kleuren, expressieve kleuren en vertrouwde kleuren. Felle kleuren worden volwassen en sjiek als ze worden gecombineerd met Brave Ground.”

Vorig jaar was de kleur van het jaar Tranquil Dawn, ‘rustige dageraad’, grijs met een groen tintje.

Volledig scherm Tijdloze kleuren. © AkzoNobel

