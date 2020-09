Dit is de Wandelende Catalogus van IKEA die twee weken met advies gaat strooien

De Ivar-kast en de Grönadal-schommelstoel. Het zijn de twee favoriete IKEA-producten van Fabiënne Breevaart, die ze graag in huis zou hebben. De 28-jarige Bredase is sinds vorige week de Wandelende Catalogus van het Zweedse bedrijf. Twee weken lang voorziet ze mensen van interieur- en woonadvies.

Fabiënne Breevaart is echt niet iedere dag in de IKEA te vinden, maar dat is ook niet nodig voor haar tijdelijke functie. ,,Als wandelende catalogus is het de bedoeling dat ik mensen inspireer met mijn ideeën en hen kan voorzien van advies over woon- of inrichtingsproblemen. Je moet goed luisteren naar wat iemands wensen zijn, anders kan je de plank echt mis slaan. Vaak zijn het wel de basisadviezen.”

Bij de basisadviezen gaat het volgens Breevaart onder andere over hoe je sfeer in een ruimte kunt creëren. ,,Bijvoorbeeld met planten of door accessoires af te stemmen op de kleuren van de ruimte. Je moet ervoor zorgen dat het interieur één geheel is. Het hoeft niet altijd duur te zijn om leuk te zijn.” In korte videos op de site en sociale mediakanalen van IKEA geeft ze tips en uitleg.

‘Onpersoonlijk’

Een volger op Instagram tipte Breevaart over de zoektocht van IKEA naar de Wandelende Catalogus. Ze besloot voor haar kans te gaan. Uit meer dan honderd aanmeldingen werd ze gekozen als het gezicht van de nieuwe campagne. ,,Normaal brengt IKEA de papieren catalogus uit, maar dat is best onpersoonlijk. Vorig jaar was het een luister-catalogus en dit jaar wilde IKEA de catalogus een gezicht geven en dat ben ik geworden.”

Quote Volgens mij wilden ze ook heel graag iemand van onder de mensen, niet iemand die al bekend is Fabiënne Breevaart, Wandelende Catalogus IKEA

Breevaart moest om zich aan te melden een motivatiebrief opsturen. Later in het proces werd haar gevraagd om videos te maken waarin ze advies geeft of over zichzelf praat. De organisatie vond op basis daarvan haar de beste. ,,Ik denk omdat ik frisse ideeën heb. Volgens mij wilden ze ook heel graag iemand van onder de mensen, niet iemand die al bekend is. Daardoor paste ik denk ik goed bij wat ze zochten.”

Eigen bedrijf

Naast haar vaste baan als docent MBO Toerisme in Rotterdam, is Breevaart sinds een paar weken eigenaar van een eigen interieuradviesbedrijf. Haar bedoeling is om na de campagne bij IKEA verder te gaan met haar eigen onderneming. Ze noemt deze twee weken dan ook een samenwerking, waar ze extra ervaring en publiciteit mee hoopt te krijgen. ,,Natuurlijk hoop ik dat ik meer bekendheid krijg voor mijn eigen bedrijf nu ik via IKEA bekend ben. Dat heeft voor mij ook wel meegespeeld toen ik me aanmeldde. Het is super leuk en leerzaam, maar ik hoop er zelf ook iets uit te halen.”

