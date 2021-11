Dit kun je thuis zélf doen om bij te dragen aan een gezondere wereld (en Lize helpt je daarbij)

Haar eigen achtertuin in Driebergen is, denkt Lize Haarman, al een heuvelrugtuin. ,,Ik moet nog even controleren of ik nu aan alle criteria voldoe.’’ Haarman probeert het goede voorbeeld te geven: duurzaam tuinieren met als doel meer biodiversiteit. Daar hoort ook bij dat regenwater niet via een pijp het riool ingaat, maar rechtstreeks de grond in, zodat de tuin daarvan profiteert. Daarom liet ze bij haar huis de regenpijp afkoppelen.