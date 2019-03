Dit moet ‘de slimste wijk ter wereld’ worden (en ligt gewoon in Helmond)

Brainport Smart District

In 2028 moet de wijk - officieel Brainport Smart District geheten - klaar zijn. In totaal komen er 1500 woningen, verspreid over een brede strook tussen de spoorlijn en de Helmondweg (N270) in. Daarnaast is er plek voor bedrijven, in de vorm van gedeelde kantoor- en werkruimtes. Aan de randen van de wijk is in totaal 80 hectare gereserveerd voor moestuinen waar bewoners hun eigen voedsel produceren, wateropslag en energieopwekking. Mensen zouden in de moestuinen 30 procent van hun eigen voedsel kunnen verbouwen.