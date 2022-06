Docentenkoppel verrast Kopen zonder kijken-verbouwkoning Bob met torenhoog budget

Michiel (35) en Bonne (34) leiden in Leeuwarden een stressvrij leven, maar die zoektocht naar een ruimer huis is een blok aan het been. Snel toeslaan, overbieden, het vreet energie. Bovendien is ook in het noorden van het land de woningmarkt inmiddels oververhit en staat Bonne bekend als ‘zenuwpees’. Martijn Krabbé hoopt uitkomst te bieden.



Wensenlijstje van de mannen: een jaren 30-woning binnen de ring van Leeuwarden, een logeerkamer voor Michiels familie die ‘overkomt’ uit het westen, een open keuken en een ruimte voor al die boeken - we hebben hier te maken met twee docenten Nederlands - zou de kers op de taart zijn. Qua interieur hoeft styliste Roos niet los te gaan met haar kleurenkwast, maar mag ze, natúúrlijk, wel op zoek naar een vissengraatvloertje.



Het startbudget is 450.000 euro, maar al snel wordt duidelijk dat tv-bouwdeskundige Bob Sikkes extra spaarpegels aan zijn lijstje kan toevoegen. ,,We hebben nog eens gekeken en voegen 25.000 euro extra toe’', aldus Bonne tijdens een weekendje in een joert. Makelaar Alex stuit op een pareltje van 3,5 ton in een populaire wijk, waar hij 412.500 euro voor neerlegt.

Berg geld

Als de taxatie van Bonnes huidige woning een stuk gunstiger uitvalt dan gedacht, vullen de mannen het verbouwbudget van 62.500 euro aan tot maar liefst een ton. De berg geld blijft dus maar groeien en Sikkes tekent moeiteloos een grotere keuken, een nieuwe badkamer en toiletten in. Ook wordt de muur van de bijkeuken gesloopt waardoor de buitenruimte groter wordt. ‘Het mag ruim, het is een groot huis, dus het moet ruim blijven voelen’, is het credo. Verrassingselement is een vrijstaand bad dat in de gigantische slaapkamer wordt geïnstalleerd. Een ‘Friese Viking’ wordt ingehuurd om het pand met de blote handen compleet te strippen.



Helaas pleegt Sikkes een noodtelefoontje met Michiel en Bonne als blijkt dat er asbest wordt aangetroffen. Prijskaartje voor het verwijderen daarvan: 15.000 euro. Besloten wordt niet in de wensenlijst te knippen, en dus ‘harkt’ het stel ook dat geld nog eens bij elkaar.

Volledig scherm Bonne en Michiel zijn blij. © RTL

Naast de gouden sloophamer wordt ook ingezet op verduurzaming. Het paleisje wordt geïsoleerd en krijgt zelfs een warmtepomp. ,,Handig met die exploderende gasprijzen. We hebben 140.000 euro uitgegeven. Dat is veel geld, maar we hebben ook verduurzaamd, ook asbest verwijderd en geld aan mooie dingen uitgegeven. Er staat een fantastisch huis’', concludeert ‘Bob de Bouwer’. Als de mannen na anderhalf jaar eindelijk het eindresultaat kunnen aanschouwen, schieten bij Michiel de tranen in de ogen bij het zien van de mini-bibliotheek. De hotelverdieping inclusief bad bij het raam is ‘fantástisch’. ,,Als je dit op de markt ziet komen, dan kun je verkeersregelaars regelen’', voorspelt makelaar Alex. Een tekoopbord zal er echter niet komen. Ze hopen er nog vele jaren met veel plezier te wonen.

