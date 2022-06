Doe het lekker zelf: met deze tips pak je de klus handig aan

Schilderen

Zorg dat je alles in huis hebt voordat je begint. ,,Naast de gebruikelijke kwasten, rollers, mengbakken en roerstokjes zou ik ook schuurpapier kopen’’, tipt Eva van de Ven, stylist bij vtwonen. ,,Een behangtafel en schuurmachine kun je wellicht lenen bij buren of via de Peerby.app. Daarop kun je zien of iemand in de buurt bereid is gereedschap uit te lenen.’’