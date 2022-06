Duurste huis van Nederland gebouwd op toekomstig privé-eilandje

Bouwwereld schrikt van dalend aantal vergunnin­gen: ‘Zo lossen we woningte­kort niet op’

Bouwend Nederland is geschrokken van de daling van het aantal bouwvergunningen in het eerste kwartaal. Waren dat er vorig jaar nog 19.000, dit jaar gaat het in het eerste kwartaal om slechts 16.600 aanvragen. ‘Zo lossen we het woningtekort niet op. Dit is heel zorgelijk.’

19 mei