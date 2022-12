Ed (65): ‘Onze zonnepanelen liggen op de kerk in het dorp’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ed Feijen (65) uit Lochem.

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vriendin en twee hondjes woon ik in een vrijstaand huis in het buitengebied van Lochem. Het is onderdeel van de Rood voor Rood-regeling. Daarvoor werd een boerderij met stallen opgeknapt en kwamen er drie huizen bij, waaronder onze woning uit 2019. We hebben 170 vierkante meter aan woonoppervlak en wonen erg comfortabel.

Het huis voldoet aan de isolatienormen van het bouwbesluit uit 2018. Zo hebben we bijvoorbeeld overal HR++-glas. Verder hebben we een warmte-terugwin-unit, een warmtepomp en we verwarmen via de vloerverwarming. We hebben ook tien zonnepanelen, maar die liggen op het dak van de kerk in het dorp. We doen mee aan een project van een energiecoöperatie.

Destijds mochten de zonnepanelen niet op ons eigen dak liggen, vanwege het aanzicht. Inmiddels mag het wel, maar we spelen nu al ongeveer quitte. We vinden het voor nu dus wel prima. Ook hebben we een wadi (een groene opslag- en infiltratievoorziening) in de tuin aangelegd. Al met al zijn dat flinke investeringen geweest, ja. Die verdien je natuurlijk niet zomaar terug, maar comfortabel wonen kost linksom of rechtsom nu eenmaal geld.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We betalen 11 euro per maand bij Engie. We hebben daar een driejarig contract lopen. Langer kon destijds niet, maar we hebben er enorm veel geluk mee gehad. Ik had nooit verwacht dat we bijna energieneutraal zouden zijn, want daar waren we helemaal niet op uit. Maar dit is wel mooi meegenomen. We zullen dit jaar ongeveer 90 euro terugkrijgen van de energiecoöperatie.

We hebben in het afgelopen jaar 3900 kWh aan stroom verbruikt. Dat lijkt veel, maar wij hebben geen gasaansluiting. Dan is het best wel weinig. We wekken dit jaar meer dan 3000 kWh op. Het is niet genoeg, maar we komen een heel eind. We hadden de mogelijkheid om nog tien panelen aan te schaffen, maar we hebben besloten dat die naar mensen mogen die ze harder nodig hebben.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Wij leven met de seizoenen. We gebruiken in de winter het zonlicht voor de warmte en in de zomer doen we de schermen omlaag tegen de hete zon. Nu is het buiten onder nul en staat onze warmtepomp uit. In huis is het toch meer dan 20 graden. Ons grote voordeel is denk ik ons isolatiepakket. De thermostaat staat hier op 19 graden.

Verder hebben we natuurlijk energiezuinige lampen en apparaten. Maar voornamelijk: zo min mogelijk apparaten. Geen droogtrommel, maar gewoon de was aan de waslijn. Geen Quooker. Geen airco. In de avond vinden we het geen probleem om een plaid over ons heen te slaan als we voor de televisie zitten of een boek lezen. Maar we willen wel kunnen blijven leven. Je moet geen slaaf worden van de grafiekjes in je app.”

,,We douchen sowieso niet elke dag en we zijn allebei geen lange douchers. Het eerste water, wat nog niet helemaal warm is, vangen we op in een emmer. Dat gebruiken we voor de regenton of om de planten mee water te geven. Klinkt misschien stom, maar we zijn wel bezig met onze hele footprint. We eten ook al een hele tijd geen vlees meer. Best lastig, want ik ben wel van de draadjesvlees- en gehaktballengeneratie.

Deze aflevering van 'Energierekening' is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Voor werk ben ik veel in het buitenland geweest, dus ik vind dat ik mijn limiet aan vliegkilometers heb bereikt. Ik denk dat oudere mensen zich dat ook moeten realiseren: geef je kilometers aan de jeugd, zodat die ook kans hebben om iets van de wereld te zien zonder het milieu al te veel te belasten. En je energierekening? Dat is dus niet alleen het bonnetje dat elke maand in je mailbak komt. Het is meer. En díe rekening, die kan nog een stuk lager, ook bij ons. Al is het maar voor je kinderen en kleinkinderen.”

