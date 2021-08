Een beetje hippie in je huis met bohemian interieuraccenten

Bij het woord ‘bohemian’ denk je waarschijnlijk aan kleur en drukke printjes. Maar het is meer dan dat, vindt interieurstylist Marieke Rusticus. Voor haar betekent boho, zoals de bohemian stijl ook wel afgekort wordt, vrijheid. ,,Er zijn geen kaders. Allerlei invloeden uit allerlei verschillende culturen komen erin samen.’’

Esther Westenbrink verkoopt bohemian interieuritems in haar webshop Bohemian Living en sluit zich daarbij aan. ,,Alles kan, alles mag. Net als op vakantie. Ken je dat, dat je op je vakantieadres een lekker drankje gedronken hebt en dat in Nederland weer koopt om dat gevoel terug te halen? Dat doet boho denk ik ook: het brengt een gevoel van vrijheid en vakantie in je huis.’’

Verweven met de jaren ’70

Is het boho interieur van nu de hippiestijl van de jaren ’70? Volgens Rusticus is het er in ieder geval nauw mee verweven. ,,Toen ging het heel erg over je afzetten tegen de maatschappij en je eigen weg zoeken. Zelfonderzoek doen: wie ben ik nou eigenlijk? Dat speelt nu weer: we hebben behoefte aan zelfexpressie. Dat maakt het wel een soort hippie 2.0, ja.’’ Het valt haar op dat dat de afgelopen jaren meer is gaan spelen. ,,Steeds vaker willen mensen bewust niet hetzelfde als de buurvrouw. Je hóéft niet per se bruine stoelen bij een bruine bank en je interieur hoeft niet in een perfect plaatje te passen. Als het maar bij jou past. Boho biedt daar de ruimte voor.’’



Waar moet je dan beginnen? ,,Waar je wil’’, lacht Westenbrink. ,,Je hoeft echt niet meteen je hele huis om te gooien. Een leuk dienblad met wat gekleurde waxinelichtjes maakt al veel verschil. Bevalt dat? Dan doe je nog wat. Die vrijheid, dat niks moet en alles mag, is de essentie van boho.’’ Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde items die dat typische boho-gevoel oproepen. ,,Denk aan rotan stoelen, rieten manden en kelim kleden. Vooral die natuurlijke materialen eigenlijk.’’

Spannende kleuren

Qua kleuren kun je kiezen voor warme kleuren als terracotta, oranje, rood of zelfs turquoise. Is dat te heftig voor jouw muren? Dan adviseert Rusticus om het te zoeken in de verfsoort. ,,Merken als RAW Paints en Bauwerk Colour hebben verf waarmee je een soort krijtachtige laag creëert. Dat is een goed begin voor mensen die kleur wat te spannend vinden. Neutraal, maar toch een warme textuur.’’



Dat kan prima zonder de boho-stijl te verloochenen. Want waar vroeger kleur nog de boventoon voerde in bohemian interieurs is er nu een nieuwe substijl ontstaan waarin juist rustige, neutrale kleuren centraal staan. Een soort ‘Ibiza-boho’, aldus Westenbrink. Volgens haar kan het prima naast elkaar bestaan. ,,Zolang dat speelse gebruik van natuurlijke en warme materialen er maar is. Ook met rustig kleurgebruik krijg je er dan nog steeds een vakantiegevoel van.’’

Vloerkleden

Wat Rusticus betreft is één item essentieel voor een boho-interieur: het vloerkleed. ,,Mensen onderschatten echt wat dat doet. Een mooi kleed van warme, natuurlijke materialen is helemaal boho en brengt je zithoek samen. Zo komt alles beter tot z’n recht.’’ Ook heel boho: veel tierelantijntjes en andere accessoires. ,,Denk aan kleedjes, manden, lampen en wandhangers van macramé. En planten natuurlijk!’’

Westenbrink geeft als tip om te kiezen voor een echte eyecatcher. ,,Een grote lamp met veel kleuren bijvoorbeeld. Die mag ook best een beetje fout zijn. Kijk bijvoorbeeld eens op de rommelmarkt, daar vind je van alles.’’ Haar belangrijkste tip? ,,Wees niet bang om te experimenteren. Er zijn geen regels, alles mag in een bohemian interieur.’’

