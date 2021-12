Een mooie basis, maar huis mist persoonlijkheid: 'Hoe kunnen we interieur spannend maken?’

Een Do It Yourself moet de blikvanger in het zitgedeelte van de woonkamer worden. Eva gaat aan de slag met lijsten. Ze schildert ze zelf in een kleur die kan blenden met de kleur op de muur. Ook gaat ze aan de slag met een van de lampenkappen. ,,Gooi oude lampenkappen nooit weg, want je kunt er gemakkelijk nieuw leven in blazen”, aldus Eva. Ze laat zien hoe ze dubbelzijdige tape gebruikt om de lamp een metamorfose te maken.